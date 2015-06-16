США планують розмістити в Європі винищувачі п'ятого покоління F-22

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на голову ВПС США Дебору Лі Джеймс.

Зазначається, що російські військові літаки стали частіше літати уздовж європейських кордонів на тлі зростаючої напруги у відносинах Росії із Заходом після анексії Криму.

Зокрема, Швеція за останні 2 роки на 50% збільшила кількість вильотів для перехоплення російських військових літаків.

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