В Індонезії оголосили найвищий рівень небезпеки через вулкан Сінабунг (відео)

Стихія викидає у повітря кілометрові стовпи диму та попелу, передає ТСН.

Стало відомо, що місцевих мешканців, які проживають у радіусі семи кілометрів вже евакуювали. При цьому люди побоюються повторення подій дворічної давнини, коли лава залила всі довколишні села.

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Варто зазначити, що Сінабунг – один зі 130-ти активних вулканів у Індонезії, розташованих на так званому Вогняному колі – вулканічному поясі довкола басейну Тихого океану.