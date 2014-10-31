На Гаваях вивергається вулкан Кілауея, місцевих жителів евакуюють (фото)

Потік розжареної лави шириною близько 100 метрів рухається зі швидкістю близько 10-15 метрів на годину, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Безліч будинків і ферм опинилися на шляху потоку і були спалені.

Зараз розпечена до 900 градусів лава наближається до селища Пахоа.

При цьому деякі місцеві жителі не хочуть залишати свої будинки, побоюючись грабіжників і мародерів.

Нагадаємо, 27 вересня в Японії почалося виверження вулкана Онтаке, жертвами якого стали десятки людей.