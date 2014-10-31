На Гаваях вивергається вулкан Кілауея, місцевих жителів евакуюють (фото)
07:42, 31 жовтня 2014Світ
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На Великому острові Гавайського архіпелагу, де сталося виверження вулкана Кілауея, евакуюють місцевих жителів.
REUTERS
Потік розжареної лави шириною близько 100 метрів рухається зі швидкістю близько 10-15 метрів на годину, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Безліч будинків і ферм опинилися на шляху потоку і були спалені.
Зараз розпечена до 900 градусів лава наближається до селища Пахоа.
При цьому деякі місцеві жителі не хочуть залишати свої будинки, побоюючись грабіжників і мародерів.
Нагадаємо, 27 вересня в Японії почалося виверження вулкана Онтаке, жертвами якого стали десятки людей.
Лавовий потік вулкану Кілауеа впритул наблизився до міста Пахоа на Гавайях
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