НАТО проведе у Польщі маневри сил швидкого реагування - польський міністр оборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив міністр оборони Польщі Томаш Сємоняк в ефірі Польського радіо.

"Ми інтенсивно готуємося до того, аби швидко провести навчання так званих тимчасових сил швидкого реагування у Польщі та в інших країнах НАТО, тому датою є червень", - сказав він.

"У них беруть участь Німеччина, Голландія, Норвегія, поляки та чехи, а також ухвалено рішення, що візьмуть участь також американці, аби провести навчання у червні на одному із польських полігонів", - сказав міністр.

Читайте такожУ МЗС РФ заявляють, що розміщення сил НАТО біля кордонів Росії "матиме наслідки"

Він зазначив, що у навчаннях візьмуть участь близько 5 тисяч військових.

"Думаю, що це дуже чіткий сигнал того, що НАТО ставиться серйозно до своїх рішень та зобов'язань", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, НАТО вирішив створити сили швидкого реагування на своєму саміті у вересні минулого року у Ньюпорті у зв'язку з агресією Росії проти України, яка раніше анексувала Крим та розв'язала кровопролитну війну на Донбасі.

НАТО планує домогтися попередньої оперативної готовності сил швидкого реагування на початку 2016, а повної - на рік пізніше. Від початку цього року функціонують так звані тимчасові сили швидкого реагування Альянсу.