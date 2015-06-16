Путін: Російська армія цьогоріч отримає 40 балістичних ракет

Про це президент Росії Володимир Путін заявив під час виступу на форумі "Армія-2015" в Кубинці, передає Бі-бі-сі.

Крім того, Путін стверджує, що до російської армії почали надходити перші зразки бронетехніки, які за своїми бойовими можливостями не мають аналогів у світі.

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"Частка сучасних зразків зброї до 2020 року має зрости до 70%, а в деяких випадках - до 100%", - повідомив російський президент.

Як повідомляв УНІАН, розміщення ядерних ракет у Європі США розглядають як основну серед можливостей щодо протидії РФ у світлі військового втручання Кремля в Україні, анексії Криму та інших дій у Європі.