Путін: Російська армія цьогоріч отримає 40 балістичних ракет
15:46, 16 червня 2015Світ
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Армія Російської Федерації в 2015 році отримає понад 40 міжконтинентальних балістичних ракет, здатних долати системи ПРО.
REUTERS
Про це президент Росії Володимир Путін заявив під час виступу на форумі "Армія-2015" в Кубинці, передає Бі-бі-сі.
Крім того, Путін стверджує, що до російської армії почали надходити перші зразки бронетехніки, які за своїми бойовими можливостями не мають аналогів у світі.
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"Частка сучасних зразків зброї до 2020 року має зрости до 70%, а в деяких випадках - до 100%", - повідомив російський президент.
Як повідомляв УНІАН, розміщення ядерних ракет у Європі США розглядають як основну серед можливостей щодо протидії РФ у світлі військового втручання Кремля в Україні, анексії Криму та інших дій у Європі.
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