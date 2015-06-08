Великобританія може розмістити на своїй території ракети США через погіршення відносин з РФ - ЗМІ

Таку заяву, як повідомляє ТАСС з посиланням на британську газету Daily Mail, зробив міністр закордонних справ королівства Філіп Хаммонд.

"Ми б розглянули дане питання. Якби воно стояло на порядку денному, рішення ми б приймали спільно з США. Нам необхідно надіслати Володимиру Путіну чіткий сигнал про те, що ми не дозволимо йому переходити "червону межу", - цитує Daily Mail заяву Хаммонда, яку він зробив у неділю.

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Глава МЗС також висловив стурбованість збільшеною активністю російських збройних сил і планами РФ розмістити крилаті ракети в Калінінграді.

Разом з тим Хаммонд додав, що Захлду не варто "робити непотрібних провокацій", а питання про розміщення американських ядерних ракет у Великобританії є гіпотетичним, так як будь-який подібний крок викличе побоювання з приводу нової гонки озброєнь холодної війни на тлі тривалої напруженості між Росією і Україною.