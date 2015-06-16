"Талібан" закликав "Ісламську державу" не вести "паралельний джихад"

У листі, адресованому лідеру ІД Абу Бакру аль-Багдаді, йдеться, що "священна війна проти американців і їх союзників" може бути успішною тільки під одним прапором і під керівництвом одного лідера.

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Лист, опублікований на офіційному інформаційному ресурсі "Талібану", підписав один з лідерів талібів - Мулла Ахтар Мохаммад Мансур, повідомляє Російська служба ВВС.

За останні кілька місяців таліби кілька разів терпіли поразки від локальних ісламістських угруповань, які воювали під прапором "Ісламської держави".

Наприкінці минулого тижня з'явилися повідомлення про те, що на сході Афганістану йдуть бої між прихильниками двох ісламістських угруповань - бої настільки серйозні, що сотні людей були змушені покинути свої будинки.

На початку червня повідомлялося, що бойовики ІД обезголовили 10 активістів руху "Талібан".

При цьому на півночі Афганістану сили талібів і "Ісламської держави" разом борються проти урядових військ.

Командувач військами США і НАТО в країні генерал Джон Кемпбелл минулого місяця заявив, що прихильники ІД активно вербують бійців в Афганістані.