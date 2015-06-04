Бойовики ІД обезголовили 10 талібів біля афгано-пакистанського кордону
Бойовики "Ісламської держави" обезголовили 10 активістів руху "Талібан" на сході Афганістану поблизу кордону з Пакистаном.
Засекречений звіт про це масове вбивство потрапив в руки журналістів через помилки армійського командування.
Два ісламістських угруповання сунітського толку вже кілька тижнів б'ються в муніципалітеті Ачин. Однак про таке показове вбивство повідомляється вперше, повідомляє Російська служба ВВС.
Основною метою "Ісламської держави" є створення халіфату. У даний момент основні сили угруповання сконцентровані в прикордонних районах Сирії і Іраку.
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Таліби домінували в Афганістані з 1996 по 2001 рік, коли до країни увійшли війська НАТО.
Обстановка в країні і понині залишається нестабільною.
Президент Афганістану Ашраф Гані раніше заявив, що розвідувальні загони бойовиків ІД прочісують країну на предмет виявлення слабких місць".