Бойовики ІД обезголовили 10 талібів біля афгано-пакистанського кордону

21:14, 04 червня 2015
Світ
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Бойовики "Ісламської держави" обезголовили 10 активістів руху "Талібан" на сході Афганістану поблизу кордону з Пакистаном.

REUTERS

Засекречений звіт про це масове вбивство потрапив в руки журналістів через помилки армійського командування.

Два ісламістських угруповання сунітського толку вже кілька тижнів б'ються в муніципалітеті Ачин. Однак про таке показове вбивство повідомляється вперше, повідомляє Російська служба ВВС.

Основною метою "Ісламської держави" є створення халіфату. У даний момент основні сили угруповання сконцентровані в прикордонних районах Сирії і Іраку.

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Таліби домінували в Афганістані з 1996 по 2001 рік, коли до країни увійшли війська НАТО.

Обстановка в країні і понині залишається нестабільною.

Президент Афганістану Ашраф Гані раніше заявив, що розвідувальні загони бойовиків ІД прочісують країну на предмет виявлення слабких місць".

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