ЗМІ: Можливих замовників вбивства Нємцова оголосили в оперативний розшук

Боєць батальйону "Север" Руслан Геремєєв і його знайомий Руслан Мухудінов, якими СК РФ цікавиться у зв'язку з розслідуванням вбивства російського опозиційного політика Бориса Нємцова, оголошені в оперативний розшук.

Як повідомило "Росбалту" джерело в правоохоронних органах, співробітники МВС і ФСБ РФ, які здійснюють супровід у справі про вбивство Нємцова, на даний момент так і не змогли встановити місцезнаходження Геремєєва і Мухудинова. У зв'язку з цим даних фігурантів справи оголосили в оперативний розшук.

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"Якщо до закінчення розслідування їх не вдасться допитати, вони будуть оголошені вже не в оперативний, а федеральний розшук, матеріали щодо них виділять в окреме провадження", — розповіло джерело в правоохоронних органах.

Як пише ТСН, Геремєєв та Мухудинов поки є в матеріалах справи головними претендентами на роль "замовників" вбивства Нємцова (офіційно вони у справі поки значаться як "невстановлені особи"). За версією слідства, вони діяли з релігійних міркувань і бажали помститися Нємцову за підтримку карикатуристів з французького журналу "Charlie Ebdo".