Угорщина побудує стіну на кордоні з Сербією для обмеження потоку мігрантів

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіййарто пропонує збудувати стіну висотою 4 м і довжиною 175 км - така довжина кордону, що розділяє дві держави, передає Бі-бі-сі.

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За словами Петера Сіййарто, Будапешт не може дозволити собі чекати, поки Брюссель вирішить проблему нелегальної імміграції в Євросоюзі.

Влада Угорщини неодноразово піддавалася критиці правозахисників за висловлювання про те, що мігранти становлять загрозу країні.

У травні угорська партія "Фідес" вирішила надіслати анкету всім жителям країни з питаннями міграції. Громадянам пропонувалося відповісти, чи згодні вони з думкою, що помилкова політика ЄС у сфері міграції безпосередньо пов'язана з підвищеним рівнем терористичної загрози.