Німеччина витратить 1 мільярд євро для влаштування біженців

Німеччина виділить 1 млрд євро (1,12 млрд доларів) на надання житла та соціальну адаптацію біженців, передає Би-би-си.

При цьому повідомляється, що муніципалітети вимагають від уряду кошти на допомогу тим містам, де не вистачає місць для розміщення всіх новоприбулих мігрантів.

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Така ситуація в країні склалася тому, що Німеччина надає притулок більшій кількості людей, ніж будь-яка інша країна Євросоюзу.

У зв'язку з цим Берлін закликає інших членів Євросоюзу приймати більше біженців, ніж зараз.