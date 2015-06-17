Франція пообіцяла надати житло 10 тисячам біженців

Таким чином вона допоможе впоратися зі зростанням потоку біженців, що в'їжджають в країну, передає Бі-бі-сі.

Зазначається, що відсутність у них житла призводить до того, що багато мігрантів обживають занедбані будівлі або сплять прямо на вулиці.

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Раніше влада Франції розганяла незаконні табори біженців у передмістях Парижа, а також висилала назад мігрантів, які перетинають французький кордон з території Італії.

Варто зазначити, що в цьому році збільшилася кількість мігрантів, які тікають з Африки в Європу. При цьому, як повідомили в ООН, понад 1,8 тисячі втікачів потонули.