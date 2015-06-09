В Угорщині хочуть посилити контроль на південному кордоні через потік нелегальних мігрантів

14:46, 09 червня 2015
Світ
134 0

Правляча партія Угорщини "Фідес" прем'єр-міністра Віктора Орбана збирається розробити законопроект про закриття південного кордону країни від потоку нелегальних мігрантів.

cont.ws

Зокрема, планується посилити контроль на кордоні з південними сусідами: Румунією, Сербією та Хорватією.

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на агентство Рейтер.

"Ми збираємося ухвалити закон, згідно з яким ті, хто приїде з безпечних транзитних країн, не зможуть просити притулку в Угорщині", - заявив глава "Фідес" Антал Роган (Antal Rogan). Він пояснив, що життя людей, які перебувають у Сирії, знаходяться в небезпеці. Однак ті, хто вже добрався до кордонів Греції, Сербії або будь-якої іншої європейської країни, повинні просити надати їм притулок у цих державах.

Читайте такожІталійська берегова охорона врятувала майже 6 тисяч біженців у Середземному морі

За даними агентства, минулого тижня в різних містах країни з'явилися плакати: "Якщо ви приїхали в Угорщину, то не зможете забрати роботу у громадян держави".

За словами Рогана, необхідно прийняти екстрені заходи. Лише з січня по травень 2015 року угорський кордон нелегально перетнули 50 тис. мігрантів, у той час як за весь 2014-й їх число склало 43 тис. осіб. В основному вони приїжджають з Косова, Афганістану та Сирії.

Коли саме планується розробити законопроект, глава партії "Фідес" не уточнив.

Згідно з планом, запропонованим раніше Єврокомісією, біженці повинні розподілятися по країнам ЄС пропорційно їх населенню, економіці, рівня життя та інших факторів. Наприклад, Франції необхідно буде приймати 14,7% біженців, Німеччині - 18,42%. Така міра направлена на зниження навантаження на країни (Італія, Мальта та Греція), куди прагне потрапити основний потік мігрантів з Північної Африки. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував пропозицію ЄС про квоти на мігрантів, заявивши, що це рішення "межує з божевіллям".

Читайте такожПотік мігрантів до Євросоюзу через Егейське море зріс у 5 разів

У травні міністри закордонних справ ЄС домовилися про створення військово-морської місії для боротьби з перевезенням нелегальних мігрантів з Лівії до Європи. У Євросоюзі розраховують, що учасники місії зможуть затримувати контрабандистів і знищувати їх судна біля узбережжя Лівії, що дозволить вирішити проблему збільшення потоку мігрантів з Африки.

З початку року через Середземне море до Європи потрапили 51 тис. мігрантів. За інформацією ООН, ще близько 1,8 тис. нелегалів за цей час потонули.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter