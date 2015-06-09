В Угорщині хочуть посилити контроль на південному кордоні через потік нелегальних мігрантів

Зокрема, планується посилити контроль на кордоні з південними сусідами: Румунією, Сербією та Хорватією.

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на агентство Рейтер.

"Ми збираємося ухвалити закон, згідно з яким ті, хто приїде з безпечних транзитних країн, не зможуть просити притулку в Угорщині", - заявив глава "Фідес" Антал Роган (Antal Rogan). Він пояснив, що життя людей, які перебувають у Сирії, знаходяться в небезпеці. Однак ті, хто вже добрався до кордонів Греції, Сербії або будь-якої іншої європейської країни, повинні просити надати їм притулок у цих державах.

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За даними агентства, минулого тижня в різних містах країни з'явилися плакати: "Якщо ви приїхали в Угорщину, то не зможете забрати роботу у громадян держави".

За словами Рогана, необхідно прийняти екстрені заходи. Лише з січня по травень 2015 року угорський кордон нелегально перетнули 50 тис. мігрантів, у той час як за весь 2014-й їх число склало 43 тис. осіб. В основному вони приїжджають з Косова, Афганістану та Сирії.

Коли саме планується розробити законопроект, глава партії "Фідес" не уточнив.

Згідно з планом, запропонованим раніше Єврокомісією, біженці повинні розподілятися по країнам ЄС пропорційно їх населенню, економіці, рівня життя та інших факторів. Наприклад, Франції необхідно буде приймати 14,7% біженців, Німеччині - 18,42%. Така міра направлена на зниження навантаження на країни (Італія, Мальта та Греція), куди прагне потрапити основний потік мігрантів з Північної Африки. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував пропозицію ЄС про квоти на мігрантів, заявивши, що це рішення "межує з божевіллям".

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У травні міністри закордонних справ ЄС домовилися про створення військово-морської місії для боротьби з перевезенням нелегальних мігрантів з Лівії до Європи. У Євросоюзі розраховують, що учасники місії зможуть затримувати контрабандистів і знищувати їх судна біля узбережжя Лівії, що дозволить вирішити проблему збільшення потоку мігрантів з Африки.

З початку року через Середземне море до Європи потрапили 51 тис. мігрантів. За інформацією ООН, ще близько 1,8 тис. нелегалів за цей час потонули.