Рейтинг президента Південної Кореї впав на 10% через спалах вірусу MERS (фото)

За даними соціологічної компанії Gallup, за два тижні кількість громадян країни, які підтримують президента, скоротилась на 10 відсотків, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

В якості основної причини невдоволення діяльністю Пак Кин Хе опитані називають запізнілу реакцію на спалах коронавірусу.

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Пак Кин Хе вступила на посаду президента Південної Кореї в лютому 2013 року. Нинішній рейтинг став найнижчим за весь час, що минув з початку її повноважень.

Всього на даний момент від вірусу MERS загинули 24 особи. Ще у 166 осіб підтверджено наявність цього захворювання. При цьому корейська влада вважає, що активне поширення вірусу вдалося зупинити.