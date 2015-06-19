Рейтинг президента Південної Кореї впав на 10% через спалах вірусу MERS (фото)
Рейтинг президента Південної Кореї Пак Кин Хе впав до 29% на тлі спалаху в країні коронавірусу MERS, від якого загинули понад 20 осіб.
За даними соціологічної компанії Gallup, за два тижні кількість громадян країни, які підтримують президента, скоротилась на 10 відсотків, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
В якості основної причини невдоволення діяльністю Пак Кин Хе опитані називають запізнілу реакцію на спалах коронавірусу.
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Пак Кин Хе вступила на посаду президента Південної Кореї в лютому 2013 року. Нинішній рейтинг став найнижчим за весь час, що минув з початку її повноважень.
Всього на даний момент від вірусу MERS загинули 24 особи. Ще у 166 осіб підтверджено наявність цього захворювання. При цьому корейська влада вважає, що активне поширення вірусу вдалося зупинити.