The Times: Відносини між Заходом і РФ стали найгіршими з часів Карибської кризи

Так оцінив ситуацію міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс, передає ZN.UA з посиланням на The Times.

Дипломат, чия країна стурбована постійними військовими провокаціями з боку Росії і війни в Україні, вважає, що погрози Путіна ядерною зброєю дуже небезпечні.

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"Я думаю, те, що ми спостерігаємо зараз, це безпрецедентна ситуація з 1962 року, коли сталася Карибська криза", - нагадав Ринкевичс про 13-денну напругу між Америкою і СРСР, яка могла перерости у глобальну ядерну війну.

Раніше УНІАН повідомляв, що Латвія разом з іншими країнами Балтії закликає НАТО рішуче відповісти на російські агресивні загрози ядерною зброєю. Водночас Володимир Путін на цьому тижні пообіцяв посилити ядерний арсенал РФ міжконтинентальними ракетами.