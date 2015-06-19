The Times: Відносини між Заходом і РФ стали найгіршими з часів Карибської кризи
Через "брязкання" ядерною зброєю РФ, яке влаштував Путін, відносини Росії із Заходом скотилися до найгіршого стану з часів Карибської кризи.
Так оцінив ситуацію міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс, передає ZN.UA з посиланням на The Times.
Дипломат, чия країна стурбована постійними військовими провокаціями з боку Росії і війни в Україні, вважає, що погрози Путіна ядерною зброєю дуже небезпечні.
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"Я думаю, те, що ми спостерігаємо зараз, це безпрецедентна ситуація з 1962 року, коли сталася Карибська криза", - нагадав Ринкевичс про 13-денну напругу між Америкою і СРСР, яка могла перерости у глобальну ядерну війну.
Раніше УНІАН повідомляв, що Латвія разом з іншими країнами Балтії закликає НАТО рішуче відповісти на російські агресивні загрози ядерною зброєю. Водночас Володимир Путін на цьому тижні пообіцяв посилити ядерний арсенал РФ міжконтинентальними ракетами.