Країни ЄС закликали бути солідарними у вирішенні кризи біженців

Про це йдеться у заяві Європейської комісії, підписаній першим заступником голови Єврокомісії Франсом Тіммермансом, верховним представником ЄС Федерікою Могеріні і трьома профільними комісарами ЄС, передає "Українська правда".

У всьому світі кількість переміщених осіб досягла майже 60 мільйонів і продовжує зростати, зазначено у документі.

"Європа не заплющуватиме очей на цю проблему, ми не можемо зробити цього, коли багато хто з цих людей шукає притулку на європейських берегах", - йдеться у документі.

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Єврокомісія нагадує про заходи з управління нелегальною міграцією, які вона розробила в травні у зв'язку з кризовою ситуацією на Середземному морі. Цій проблемі буде присвячений саміт, який відбудеться 25-26 червня в Брюсселі.

"Доки існує нестабільність, люди продовжуватимуть тікати (зі своїх країн) і шукати притулку. У цієї проблеми немає простого рішення, але зрозуміло, що вирішити її не може жодна країна поодинці. Тому ми ведемо повсякденну роботу з міжнародними партнерами, намагаючись зміцнити стабільність і зберегти мир", - наголошується у заяві.