Чехія відмовилась від мігрантських квот ЄС і сама контролюватиме потік біженців

Про це заявив прем'єр-міністр країни Богуслав Соботка, підкресливши, що контроль над потоком біженців є компетенцією національних урядів, передає DW.DE.

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Через збільшення кількості біженців уряд Чехії оголосив про посилення контролю. "Таким чином ми починаємо інтенсифікувати контроль, щоб реагувати на ситуацію, яка склалась", - наголосив міністр внутрішніх справ країни Мілан Хованец, на спеціальному засіданні щодо біженців. Зокрема, міністр мав на увазі потоки біженців з Угорщини, які зросли останнім часом. За його словами, минулого року близько 1,2 тис. іммігрантів подали клопотання про надання притулку в Чехії, 370 з яких були задоволені.

Прем'єр-міністр Чехії Богуслав Соботка у парламенті підтвердив відмову від проекту Європейської комісії з перерозподілу біженців за квотами з країн, на які припадає найбільше навантаження - Італії та Греції. За його словами, для його країни це було б "неприйнятно". "Контроль потоку біженців є компетенцією національних урядів", - наголосив Богуслав Соботка. Європа знаходиться на "вирішальному перехресті", тому неправильний вибір у політиці щодо біженців означатиме "лити воду на млин екстремістів та ксенофобів", вважає він.