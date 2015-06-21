Міністр фінансів Греції закликав Меркель посприяти розв'язанню кризи

Як передає DW, на його думку, канцлер Німеччини Ангела Меркель може або досягти угоди з урядом Греції, або "викинути його за борт".

Варуфакіс напередодні екстреного саміту лідерів країн Єврозони, присвяченого питанню грецької боргової кризи, закликає Меркель ухвалити рішення щодо подальших дій. "Німецький канцлер понеділок опиниться перед вирішальним вибором", - написав Варуфакіс у статті для видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, опублікованій у неділю, 21 червня.

"Тепер усе залежить від позачергового саміту в понеділок", - написав грецький міністр фінансів. Він наголосив, що його країна готова до подальших компромісів, однак Брюссель повинен дати для цього чіткий сигнал.

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"Ми, зі свого боку, прибудемо до Брюсселя з наміром дійти компромісу, однак будемо його дотримуватись, поки нас не попросять зробити те, що робили попередні уряди, - прийняти нові зобов'язання на умовах, які дають мало надії на повернення Грецією своїх боргів", - наголосив грецький міністр фінансів.

Тим часом міністр фінансів США Джейкоб Лью застеріг Афіни від виходу з Єврозони. Такий крок "пов’язаний із жахливим зниженням економічних показників", заявив Лью напередодні в ефірі CNN, повідомляє агенція AFP. Передусім, вважає американський урядовець, це дуже вплине на населення Греції.

"Я закликаю всі сторони проявити гнучкість", - наголосив Лью.

Раніше канцлер Німеччини та президент Європейської Ради Дональд Туск попередили про небезпеку завищених очікувань від зустрічі від позачергового саміту щодо Греції.

"Саміт в понеділок може стати самітом рішень тільки в тому разі, якщо буде якась основа для їхнього прийняття", - наголосила Меркель.