Меркель і Туск застерігають від завищених очікувань перед самітом щодо Греції

"Саміт в понеділок може стати самітом рішень тільки в тому разі, якщо буде якась основа для їхнього прийняття. А якщо до того часу не буде напрацьованих варіантів, зустріч буде мати тільки консультативний формат і тоді доведеться продовжувати чекати", - цитує Меркель Німецька хвиля.

За словами Туска, саміт не буде останнім кроком у пошуку виходу з кризи.

"Ми повинні звільнитися від ілюзій, що на найвищому рівні існує якась магічна формула", - сказав він.

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Між тим Сполучені Штати закликали Грецію та міжнародних кредиторів - Єврокомісію, ЄЦБ та МВФ - знайти компроміс щодо виходу з боргової кризи.

"Ми вважаємо, що Греції та її міжнародним партнерам необхідно зробити крок назустріч компромісу", - сказав прес-секретар уряду США Ерік Шульц напередодні.

Обидві сторони разом повинні розробити надійну програму реформ, "яка зможе стати основою для довгострокового зростання в зоні євро", зазначив Шульц.

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас знову закликав ЄС надати допомогу його країні. На цьому тижні занепокоєні фінансовим майбутнім країни громадяни Греції, згідно з приблизними оцінками, зняли близько 4 млрд євро зі своїх банківських рахунків, повідомляє dpa.

"Усім тим, хто робить ставку на сценарій кризи і терору, доведуть, що вони неправі. Буде прийнято рішення, засноване на повазі до правил ЄС і демократії, що дозволить Греції повернутися до зростання, лишаючись у Єврозоні", - зазначив Ципрас.

Тим часом прем'єр-міністр Греції намагається заручитися підтримкою Росії. На міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі він домовився з лідером РФ Володимиром Путіним про тісну співпрацю між двома країнами. Втім, у Москві заявили, що питання надання Афінам фінансової допомоги на порядку денному не стояло.