Меркель і Туск застерігають від завищених очікувань перед самітом щодо Греції
Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Європейської Ради Дональд Туск за кілька днів до екстреного саміту лідерів країн Єврозони, присвяченого питанню грецької боргової кризи, попередили про небезпеку завищених очікувань від зустрічі.
"Саміт в понеділок може стати самітом рішень тільки в тому разі, якщо буде якась основа для їхнього прийняття. А якщо до того часу не буде напрацьованих варіантів, зустріч буде мати тільки консультативний формат і тоді доведеться продовжувати чекати", - цитує Меркель Німецька хвиля.
За словами Туска, саміт не буде останнім кроком у пошуку виходу з кризи.
"Ми повинні звільнитися від ілюзій, що на найвищому рівні існує якась магічна формула", - сказав він.
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Між тим Сполучені Штати закликали Грецію та міжнародних кредиторів - Єврокомісію, ЄЦБ та МВФ - знайти компроміс щодо виходу з боргової кризи.
"Ми вважаємо, що Греції та її міжнародним партнерам необхідно зробити крок назустріч компромісу", - сказав прес-секретар уряду США Ерік Шульц напередодні.
Обидві сторони разом повинні розробити надійну програму реформ, "яка зможе стати основою для довгострокового зростання в зоні євро", зазначив Шульц.
Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас знову закликав ЄС надати допомогу його країні. На цьому тижні занепокоєні фінансовим майбутнім країни громадяни Греції, згідно з приблизними оцінками, зняли близько 4 млрд євро зі своїх банківських рахунків, повідомляє dpa.
"Усім тим, хто робить ставку на сценарій кризи і терору, доведуть, що вони неправі. Буде прийнято рішення, засноване на повазі до правил ЄС і демократії, що дозволить Греції повернутися до зростання, лишаючись у Єврозоні", - зазначив Ципрас.
Тим часом прем'єр-міністр Греції намагається заручитися підтримкою Росії. На міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі він домовився з лідером РФ Володимиром Путіним про тісну співпрацю між двома країнами. Втім, у Москві заявили, що питання надання Афінам фінансової допомоги на порядку денному не стояло.