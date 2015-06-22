Пентагон не виключає збереження політичного курсу Росії після правління Путіна

Про це глава Пентагону Ештон Картер заявив в Берліні, з відвідин якого починається його тижневе турне по європейських країнах, передає Українська правда з посиланням на агентство Reuters.

За словами Картера, "Росія може не змінити свій поточний політичний курс при Путіні та навіть після нього".

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Картер зазначив, що прикладом таких приготувань є інтенсивні військові навчання НАТО і створення в рамках альянсу сил швидкого реагування. Глава Пентагону, виступаючи перед журналістами, також розкритикував нещодавні заяви Путіна з приводу того, що Москва націлить "свої ударні сили на ті території, звідки виходить загроза". Картер заявив, що "така поведінка є недоречною".

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В ході свого турне країнами Європи Картер, крім Німеччини, планує відвідати Бельгію і Естонію.

Як раніше повідомляв УНІАН, міністр оборони США Ештон Картер в неділю, 21 червня, вирушає до Європи для зустрічі з колегами по НАТО. Мета його візиту – разом з європейськими колегами проаналізувати прогрес НАТО у розв’язанні безпекових викликів, зокрема в умовах російської агресії. Крім того, з міністрами оборони країн альянсу він обговорить подальші кроки для підвищення ефективності їхньої роботи.