ЄС продовжив економічні санкції проти Росії до 31 січня 2016 року
Рішення було ухвалено сьогодні без обговорення у Люксембурзі в рамках засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.
Європейський Союз ухвалив рішення, яким продовжив економічні санкції проти Росії до 31 січня 2016 року.
Як передає власний кореспондент УНІАН, рішення було ухвалено сьогодні без обговорення у Люксембурзі в рамках засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.
Зокрема, санкції стосуються доступу до європейського фінансового ринку для окремих російських банків та компаній, торгівлі зброєю та товарами подвійного призначення, а також експорту певних технологій, пов'язаних з енергетичним сектором.
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Як повідомлялося, продовження економічних санкцій проти РФ є результатом домовленості лідерів Євросоюзу пов'язати ці санкції з повним виконанням до 31 грудня Мінських домовленостей. Це було вирішено під час засідання Європейської Ради 19-20 березня.
Рішення про економічні санкції проти РФ через анексію Криму та дестабілізацію ситуацї на сході України було ухвалено 31 червня 2014 року. Санкції були посилені 8 вересня 2014 року.