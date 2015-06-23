Навальному заборонили виїжджати з Росії
Навальний заявив, що подає в суд на ФМС Росії.
Федеральна міграційна служба Росії заборонила російському опозиційномуполітику Олексію Навальному виїжджати за кордон.
Про це політик повідомив у своєму блозі.
Навальний зазначив, що відмову у видачі закордонного паспорта відомство пояснило тим, що він "засуджений за вчинення злочину".
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"Зараз логіки немає, а є тільки "так чого ви подаєте, фесбешнікі все одно не дозволять вам паспорт видати". За законом, на який посилається ФМС, моє право виїзду "може бути тимчасово обмеженим", - йдеться в повідомленні.
Навальний також зазначив, що він подає в суд на ФМС Росії і просить пояснити, що послужило причиною того, щоб зробити його невиїзним.
О, я "невиїзної" прямо як в радянські часи. Подаю до суду на ФМС. Нехай пояснюють причину https://t.co/32E4FAFIYPpic.twitter.com/ugHlc7ijET
— Alexey Navalny (@navalny) June 23, 2015