Навальному заборонили виїжджати з Росії

Федеральна міграційна служба Росії заборонила російському опозиційномуполітику Олексію Навальному виїжджати за кордон.

Про це політик повідомив у своєму блозі.

Навальний зазначив, що відмову у видачі закордонного паспорта відомство пояснило тим, що він "засуджений за вчинення злочину".

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"Зараз логіки немає, а є тільки "так чого ви подаєте, фесбешнікі все одно не дозволять вам паспорт видати". За законом, на який посилається ФМС, моє право виїзду "може бути тимчасово обмеженим", - йдеться в повідомленні.

Навальний також зазначив, що він подає в суд на ФМС Росії і просить пояснити, що послужило причиною того, щоб зробити його невиїзним.