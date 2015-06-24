Бойовики "Ісламської держави" зруйнували дві стародавні гробниці в Пальмірі

Про це заявив начальник відділу з охорони античних пам'яток і музеїв Сирії Маамун Абдулкарім, передає радіо "Свобода". За його словами, йдеться про гробницю Мохаммада Бін Алі – нащадка Імама Алі, двоюрідного брата пророка Мухаммеда.

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Він сказав, що також знищена і 500-річна гробниця суфійського релігійного діяча Пальміри Нізара Абу Баха Еддіна.

Напередодні бойовики заявли, що підірвали два мавзолеї в Пальмірі.

Днями сирійські правозахисники, що базуються в Лондоні, повідомили, що ісламісти замінували руїни давньоримської епохи в Пальмірі.

Бойовики ще в травні захопили стародавнє місто Пальміру, руїни якого є світовою спадщиною ЮНЕСКО.