Бойовики "Ісламської держави" зруйнували дві стародавні гробниці в Пальмірі
19:26, 24 червня 2015Світ
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У Сирії бойовики угруповання "Ісламська держава" зруйнували два мусульманських мавзолеї в стародавньому місті Пальміра.
Ісоамісти продовжують руйнувати стародавню Пальміру / loveopium.ru
Про це заявив начальник відділу з охорони античних пам'яток і музеїв Сирії Маамун Абдулкарім, передає радіо "Свобода". За його словами, йдеться про гробницю Мохаммада Бін Алі – нащадка Імама Алі, двоюрідного брата пророка Мухаммеда.
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Він сказав, що також знищена і 500-річна гробниця суфійського релігійного діяча Пальміри Нізара Абу Баха Еддіна.
Напередодні бойовики заявли, що підірвали два мавзолеї в Пальмірі.
Днями сирійські правозахисники, що базуються в Лондоні, повідомили, що ісламісти замінували руїни давньоримської епохи в Пальмірі.
Бойовики ще в травні захопили стародавнє місто Пальміру, руїни якого є світовою спадщиною ЮНЕСКО.
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