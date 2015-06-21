Бойовики "Ісламської держави" замінували руїни Пальміри

17:40, 21 червня 2015
Світ
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Бойовики терористичного угруповання «Ісламська держава» замінували руїни сирійського міста Пальміра.

loveopium.ru

Про це розповів голова правозахисної організації Syrian Observatory for Human Rights Рамі Абдурахман (Rami Abdulrahman), передає Lenta.ru з посиланням на Reuters.

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«Вибухівка була встановлена вчора (20 червня). Ми досі не знаємо причин для цього», — сказав Абдурахман, уточнивши, що так ісламісти або готуються до знищення пам'яток культури, або мають намір перешкодити урядовим військам увійти в місто.

Прихильники ІД кілька разів приводили докази того, що руїни Пальміри залишаються такими ж.

З моменту захоплення міста в середині травня бойовики стратили в місті більше 200 людей, близько 600 перебувають у заручниках.

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