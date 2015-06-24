США вважають найпопулярнішою державою у світі - опитування

Таку відповідь дали 69 відсотків респондентів у 40 країнах, повідомляє Lenta.ru з посиланням на сайт дослідного центру.

Варто зазначити, що це на чотири відсотки більше, ніж у минулому році.

Зокрема, позитивно оцінюється економіка Сполучених Штатів і боротьба Вашингтона з терористичною організацією «Ісламська держава».

У 30 країнах учасники дослідження вважають Сполучені Штати провідною економічною державою. При цьому у 27 державах впевнені, що незабаром це місце займе Китай.

Дії президента США Барака Обами підтримують респонденти у 29 країнах. Так, у цьому році американський лідер став більш популярним в Індії. Його рейтинг піднявся з 48 відсотків (дані 2014-го) до 71 відсотка. В Ізраїлі популярність Обами знизилася (з 71 до 49 відсотків).

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Найменше діяльність американського президента підтримують у Росії, там негативно ставляться до Обами 86 відсотків респондентів.

Pew Research Center — незалежний дослідницький центр у Вашингтоні, заснований у 2004 році. Організація займається проблемами демографії, проведенням опитувань громадської думки та аналізом медіаконтенту.