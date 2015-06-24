Протести у Вірменії охопили вже п'ять міст (відео)

Крім Єревана, люди вийшли в Гюмрі, Ванадзорі, Аштараку і Абовяні, повідомляє Armenia Today.

У столиці Вірменії Єревані на проспект Баграмяна прийшли вже тисячі людей. Крім того, пікети очікуються біля вірменських посольств за кордоном.

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Наразі проспект Баграмяна від перехрестя Ісаакяна до площі Франції переповнений людьми, і потік людей не зупиняється.

Також стало відомо, що одночасно з площі Бразилії незабаром стартує протестний автопробіг, учасники якої також приєднаються до протестувальників.