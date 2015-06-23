В Єревані протестувальники почали будувати "барикади" під президентським палацом (наживо)

Як повідомляє ТСН.ua, також люди кидали сміття у правоохоронців, плескали в долоні, свистіли.

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Нині мітингувальники час від час б'ють по сміттєвих баках.

Як відомо, акція протесту в Єревані почалася напередодні - люди виступили проти зростання цін на електроенергію, регуляторна комісія з комунальних послуг ухвалила рішення підвищити вартість електроенергії майже на 17%. І це вже третє зростання за останні три роки.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня вірменські поліцейські застосували силу і водомети для розгону демонстрантів на проспекті Баграмяна в центрі Єревана.

Поліція після кількох "знаків попередження" почала силою розганяти мітингувальників, які вночі зайняли вулицю у вірменській столиці, що веде до президентського палацу. За попередніми даними, в результаті зіткнень є травмовані, повідомляється про затриманих.

Однак увечері протестувальники знову вирушили на демонстрацію до президентського палацу.

Люди почали сідати на асфальт. Вони свистять та вигукують "Свобода!" та побажання, щоб вірменський президент пішов із займаної посади.

Крім того, як повідомили журналісти, пізніше приїхали водомети, якими сьогодні вранці розігнали мітингувальників.

Згодом поліція запропонувала п'яти учасникам акції протесту проти подорожчання електроенергії зустрітися з президентом Вірменії Сержем Саргсяном.