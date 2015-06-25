Президент Чехії заявив про готовність приймати біженців з України: "вони працьовиті люди"

Про це Земан заявив, коментуючи ситуацію з виконанням країнами ЄС політики щодо прийому біженців, передає Радіо Свобода.

«Думаю, що ми б не мали приймати жодних біженців з країн, які від нас культурно дуже віддалені. Зовсім інакше приймати, скажімо, українців», – сказав Мілош Земан у середу під час зустрічі з громадою міста Їглава.

На думку чеського президента, громадяни, які приїхали з України, відзначаються працьовитістю, не мають великого мовного розриву із чехами та можуть легше інтегруватися.

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«Не можна виключати, що хвиля мігрантів прийде з України, там мовний бар’єр відносно малий. Крім того, вони працьовиті люди і здатні асимілюватись…Якщо іноземці в Чехії складають 5% від загальної кількості населення, то більша частина з них – українці», – сказав Мілош Земан.

Офіційний Брюссель оголосив про намір розмістити на території ЄС близько 40 тисяч біженців згідно із системою квот. Право прихистку першочергово планують надавати тим, хто залишив свої будинки через збройні конфлікти в рідних країнах. Франція, Естонія, Великобританія, країни «Вишеградської четвірки» вже оголосили свою незгоду з цього приводу.

Угорщина днями заявила, що призупиняє положення ЄС щодо біженців, оскільки лише за поточний рік до країни прибуло 60 тисяч нелегальних мігрантів. Але напередодні від цього рішення відмовилась.

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Крім того, країни «Вишеградської четвірки» – Словаччина, Польща та Угорщина заявили, що не відмовляються надати допомогу біженцям, але не погоджуються із запропонованими ЄС квотами.

«Ми готові діяти в дусі солідарності, однак країни «Вишеградської четвірки» наполягають на тому, що заходи з переселення мають відбуватись на добровільній основі. Підтверджуємо, що будь-які вимоги обов’язкових квот для нас є неприйнятними», – йдеться у спільній заяві країн.