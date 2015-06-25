Сочі стрімко йде під воду: городян евакуюють з підтоплених районів (фото, відео)

Сьогодні, 25 червня, на Сочі налетіла найсильніша за останні місяці злива. Десятки вулиць в Центральному, Хостинському та Адлерському районах виявилися затопленими. На допомогу громадянам вирушили рятувальники ПРПРЗ МНС Росії.

За інформацією прес-служби ПРПРЗ МНС Росії, рятувальні операції, пов'язані з підтопленнями проводяться в Адлерському районі, в селищі Кудепста, в селищі Мирний, Верхньому Бліново, селищі Кепша, адлерському Чайсовхозі, а також у центрі міста Сочі, передає Сочі Експрес.

На викликах зайнято понад 50 рятувальників та 9 автомобілів підвищеної прохідності. Мешканців міста та гостей курорту просять повідомляти рятувальників в першу чергу про ті події, які загрожують життю і здоров'ю людей, а не майну.

Близько 12:30 у місті прозвучала тривожна сирена. Видання зазначає, що оскільки навчальна тривога не оголошувалася, можна зробити висновок, що пов'язана вона саме з тією ситуацією, з якою зіткнулося місто сьогодні вранці.

Як повідомила «Югополису» прес-секретар Південного регіонального пошуково-рятувального загону МНС Росії Римма Пермінова, вранці рятувальники евакуювали через річку Західна Хоста жінку з дитиною, які напередодні ввечері разом з друзями відправилися на машині на відпочинок. Через різкий підйом води в гірській річці, переїхати її на машині їм не вдалося. Дві людини від евакуації відмовилися - вони не хочуть залишати машину і мають намір чекати спаду води.

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Також вранці на пульт чергового надійшло повідомлення від водія автомобіля, який застряг на одній з затоплених вулиць в центрі міста. Водій не може самостійно вибратися з машини, оскільки заклинило двері. Вода, між тим, прибуває. До нього на допомогу виїхали рятувальники.

"Юг Times" зазначає, що в цілях безпеки споживачів, а також безпеки проведення робіт спеціалістів комунальних служб, через підтоплення 25 червня об 11.15 годині знеструмлена одна з міських підстанцій - підстанція «Південна» - і призупинено електропостачання південної частини Адлерського району. Про це йдеться в офіційному повідомленні "Кубаньенерго".