Захід Росії затопили потужні зливи - машини водою накрило з дахами (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За день в містах західної частини Росії випала половина місячної норми опадів. У Пермі ураганний вітер валив дерева і зривав дахи, а Липецьк буквально пішов під воду. Машини, припарковані на вулицях, накрило водою з дахами.

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Російські ЗМІ повідомляють, що ураган мало не забрав життя мешканки Липецька. 15-річна дівчина ледь не потонула в автомобілі: вода наповнила салон і заблокувала двері, але врятувати її в підсумку вдалося.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровськ налетіла потужна злива, вулиці міста сильно затопило. Водії і пішоходи в прямому сенсі долали водні перешкоди у місцях підтоплення доріг.