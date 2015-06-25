В Азербайджані поставили під сумнів своє членство в Раді Європи

Про це заступник керівника адміністрації президента Азербайджану, завідувач відділу зовнішніх зв'язків Новруз Мамедов написав у своєму "Твіттері", передає Trend.az.

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"Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ), поряд з деякими структурами ЄС, також продемонструвала, що міжнародне право не є для неї важливим. Важливий принцип "Як ми хочемо, так і буде", що наочно демонструє позиція цих структур по нагірно-карабахському конфлікту. Це є черговим прикладом подвійних стандартів. Шкода, що в Європі досі не можуть зрозуміти, куди веде ця політика, і до чого вона може призвести", - написав Новруз Мамедов.

Така ситуація, написав Новруз Мамедов, може змусити Азербайджан змінити свій зовнішньополітичний курс.

Така позиція Ради Європи ставить під питання присутність Азербайджану в цій організації — Novruz Məmmədov (@NovruzMammadov) June 25, 2015

23 червня після обговорення в ПАРЄ доповіді на тему: "Діяльність демократичних інститутів в Азербайджані", підготовленій співдоповідачами по Азербайджану Педро Аграмунтом і Тадеушем Івінскі, була прийнята резолюція по Азербайджану з поправками від проармянски налаштованої групи депутатів.