В Нагірному Карабасі поновилися бої: є вбиті
03:57, 20 березня 2015Світ
4975 0
19 березня на лінії зіткнення вірменських та азербайджанських військ в Нагірному Карабасі відбувся бій. Дані про вбитих різняться.
В Нагірному Карабасі поновилися бої / expert.ru
Міністерство оборони Азербайджану заявило, що до 20 військовослужбовців збройних сил Вірменії були вбиті або поранені в результаті "важкого удару, нанесеного по ворогові", пише Російська служба Бі-Бі-сі.
У прес-службі міноборони невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки повідомила про трьох загиблих і чотирьох поранених.
Читайте такожВірменія та Азербайджан поновлюють переговори про долю Нагірного Карабаху (відео)
Багаторічний конфлікт навколо Нагірного Карабаху між Азербайджаном і Вірменією досі не вирішено. Сам Нагірний Карабах, а також сім прилеглих азербайджанських районів перебувають під контролем вірмен.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter