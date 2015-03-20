В Нагірному Карабасі поновилися бої: є вбиті

Міністерство оборони Азербайджану заявило, що до 20 військовослужбовців збройних сил Вірменії були вбиті або поранені в результаті "важкого удару, нанесеного по ворогові", пише Російська служба Бі-Бі-сі.

У прес-службі міноборони невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки повідомила про трьох загиблих і чотирьох поранених.

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Багаторічний конфлікт навколо Нагірного Карабаху між Азербайджаном і Вірменією досі не вирішено. Сам Нагірний Карабах, а також сім прилеглих азербайджанських районів перебувають під контролем вірмен.