Обама: Легалізація одностатевих шлюбів - це перемога для США

Про це заявив президент Барак Обама, коментуючи цю постанову.

Він зазначив, що Сполучені Штати були засновані на принципі, що "всі ми народжені рівними". Однак, за словами глави держави, боротьба за однакові права для всіх іноді йде за принципом "два кроки вперед, крок назад", передає ТАСС.

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"І бувають такі дні, коли ці помірні, неспішні зусилля винагороджуються справедливістю, що виникає як грім серед ясного неба", - сказав він.

"Це рішення - перемога для пар геїв і лесбійок, які так довго боролися за свої базові громадянські права. Це перемога для їхніх дітей, їхні сім'ї тепер будуть визнаватися нарівні з усіма", - продовжив президент США. "І це рішення - перемога для Америки. Воно підкріплює те, у що мільйони американців вже і раніше вірили всім серцем", - додав він.