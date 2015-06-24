Олланд і Обама обговорили ситуацію навколо шпигунського скандалу

Про це йдеться в повідомленні Єлисейського палацу, передає "ЄроПравда". "Президент Обама беззастережно підтвердив зобов'язання, взяті в листопаді 2013 року після справи Сноудена і нагадав про державний візит в лютому 2014 року, коли було вирішено покінчити з практикою, яка мала місце в минулому і яка є неприйнятною серед союзників", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Олланда назвали неприйнятним шпигування США за союзниками

Крім того, як наголошується, представники французької розвідки протягом найближчого часу відбудуть в Вашингтон для "поглиблення співпраці".

Як відомо, раніше WikiLeaks почав публікацію секретної документації Агентства національної безпеки (АНБ) США про прослуховування французьких високопосадовців.

Згідно з опублікованими документами, АНБ стежило за президентами Франції Жаком Шираком, Ніколя Саркозі та Франсуа Олландом, а також за французьким кабінетом міністрів і послом Франції в США.

МЗС Франції сьогодні викликало посла США для пояснень.