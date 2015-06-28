ЗМІ повідомили про смерть одного з найвідоміших командирів ІД
00:41, 28 червня 2015Світ
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Іракські ЗМІ повідомили, що один з найвідоміших командирів терористичного угруповання "Ісламська держава", Мухаммед Абдалла Хорані, був убитий в результаті авіаудару міжнародної коаліції.
REUTERS
Один з найвідоміших командирів терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД, відповідальний за всі операції в правобережній частині міста Мосул), Мухаммед Абдалла Хорані був убитий в результаті авіаудару міжнародної коаліції, повідомив іранський телеканал "Ас-Самарійя" з посиланням на командувача операціями іракської армії в провінції Нейнава Наджама аль-Джабури, передає РИА Новости.
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Під час обстрілу також загинули 10 бойовиків ІД, які супроводжували Хорані.
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