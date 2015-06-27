Курдські ополченці вибили бойовиків "Ісламської держави" з сирійського Кобані

Про це повідомляє Reuters, пише Лента.ру.

За словами представника курдської Загону народної самооборони (YPG) Редура Кселіла (Redur Xelil), восьми терористам вдалося перетнути кордон з Туреччиною, операція з їх пошуку триває, однак обстановка в самому Кобані спокійна.

Читайте такожБойовики ІДІЛ під виглядом бійців курдського ополчення розстрілюють мирних жителів - ЗМІ

Як відомо, бойовики ІД прорвали оборону Кобані вранці 25 червня. Ісламісти потай проникли в місто, один з них підірвав себе біля прикордонного переходу. Потім бойовики відкрили стрілянину в центрі Кобані, після чого зав'язався бій. Досі точних даних про загиблих немає, проте надходить інформація про те, що бойовики могли вбити не менше 200 мирних жителів.

Як відзначили представники YPG, ця атака була більше схожа на "суїцидальну місію", ніж на спробу дійсно захопити місто.

З вересня 2014-го по січень 2015 року Кобані був ареною тяжких боїв між курдами і бойовиками ІД, які прагнули розгромити курдський анклав і взяти під контроль важливий прикордонний перехід. У підсумку ісламісти зазнали поразки і були відкинуті від Кобані, а курди розгорнули контрнаступ, який продовжується до цих пір. 25 червня їм вдалося захопити місто Айн-Ісса, розташоване в 50 кілометрах на північ від Ракки, сирійської столиці ІД.

Читайте такожВідповідальність за теракт в Тунісі взяла на себе "Ісламська держава" - ЗМІ

"Ісламська держава" було утворена в Іраку в 2006 році. Влітку 2014-го бойовики угруповання встановили контроль над деякими територіями Сирії та Іраку і проголосили халіфат зі столицею в Мосулі. З серпня 2014 року США наносять авіаудари по позиціях ІД, також для боротьби з ним була сформована міжнародна коаліція.