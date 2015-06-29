Меркель заявила, що Греція не готова йти на компроміс з міжнародними кредиторами

Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що уряду Греції бракує готовності для знаходження компромісу з міжнародними кредиторами.

"Необхідно просто констатувати, що у грецької сторони не було волі для компромісу", - цитує канцлера Deutsche Welle.

Меркель зробила цю заяву після зустрічі щодо Греції із главами фракцій та партій, представлених у Бундестазі.

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Вона ще раз підкреслила, що європейські партнери зробили Греції "надзвичайно щедру програму" фінансової допомоги.

«Однак через рішення уряду провести референдум ці перемовини не могли бути доведені до кінця», - зазначила Меркель і про анонсувала, що 1 липня, в Бундестазі відбудуться дебати щодо Греції.

Окрім Меркель, в обговоренні візьмуть участь міністр економіки та віце-канцлер Німеччини Зігмар Габріель та міністр фінансів Вольфганг Шойбле. Окрім того, канцлер зазначила, що не бачить підстав для проведення позачергового саміту глав держав та урядів країн-членів ЄС до референдуму у Греції.

Раніше Меркель закликала Афіни та Брюссель до компромісу і дотримання правил у борговій суперечці.

На її думку, якщо здатність знаходити компроміси втрачена, то Європа теж буде втрачена.

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«І тоді сенс речення, яке я часто повторюю, слід розуміти так: якщо євро зазнає краху, зазнає краху і Європа», - додала Меркель.

Водночас вона дала зрозуміти, що міжнародні кредитори не підуть на додаткові поступки грецькому уряду і наголосила, що європейські принципи не мають ігноруватися.