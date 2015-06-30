BBC: У Ліберії оголосили карантин після випадку Еболи

Влада Ліберії ввела карантин у області, де в неділю від лихоманки Ебола помер 17-річний хлопець.

Сім тижнів тому країна оголосила себе вільною від цієї хвороби. І це перший задокументований випадок захворювання з того часу, повідомляє BBC Україна.

Заступник міністра охорони здоров'я Тольберт Наєнсва сказав, що аналізи підтвердили, що хлопець помер від Еболи.

Це сталось у селі Недовейн, яке розташовано за 30 км від столиці, поряд з міжнародним аеропортом.

Тольберт Наєнсва сказав ВВС, що влада контролює ситуацію і людям немає потреби панікувати.

За словами урядовця, зараз проводять розслідування, як хлопець заразився лихоманкою.

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Він додав, що його тіло поховали безпечно, аби не допустити поширення лихоманки.

Від грудня 2013 року через Еболу померли понад 11 тисяч людей. Більшість із них - у Ліберії, Гвінеї та Сьєрра-Леоне.

Здебільшого у цих країнах побороли поширення хвороби, однак кількість нових випадків зросла нещодавно, відколи у Західній Африці коли почався сезон дощів.