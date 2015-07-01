Поліція Індонезії повідомила про 140 жертв падіння військового літака

Такі дані оприлюднила поліція Індонезії, передає Бі-бі-сі. З тих, хто перебував на борту літака, що впав на житловий район, не вижив ніхто.

Читайте такожВійськові Індонезії назвали причину падіння літака на готель

Поки невідомо, що саме стало причиною аварії, проте незабаром після зльоту пілот запросив дозволу на посадку у зв'язку з технічними проблемами.

Літак, що розбився, був побудований в 1964 році, однак, за словами військових, він перебував у хорошому стані.

Більшість пасажирів літака були родичами військових, яких перевозили на нове місце проживання.