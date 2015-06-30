На борту літака, що впав у Індонезії, знаходилися військові зі своїми сім'ями, включаючи дітей

Про це на брифінгу журналістам заявив представник місцевої поліції Тім Анте, повідомляє ТАСС.

"Тіла 72 осіб виявлено і доставлено в морг для упізнання", - повідомив Анте.

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За його словами, серед загиблих не тільки військові, а й цивільні особи. У літаку перебували військовослужбовці, а також члени їх сімей, включаючи дітей.

Рятувальники продовжують роботи на місці катастрофи, використовуючи важку техніку для розборів уламків. Роботи можуть тривати до ранку.

Як повідомляв УНІАН, військово-транспортний літак впав в житловому районі міста Медан на острові Суматра і вибухнув.

За даними джерел, на борту літака ВПС Індонезії знаходилися 113 чоловік.