В результаті нападів на Синаї загинули щонайменше 10 єгипетських солдатів
12:51, 01 липня 2015Світ
651 0
Терористи атакували 5 блокпостів поблизу міста Шейх Зувейд на Синайському півострові в Єгипті.
Терористи атакували блокпости єгипетської армії на Синайському півострові в Єгипті / google.com.ua
"Мінімум 10 військовослужбовців єгипетської армії загинули в результаті нападів терористів на Синайському півострові в Єгипті", - повідомляє ВВС.
Повідомляється, що більше 70 терористів атакували 5 блокпостів поблизу міста Шейх Зувейд, в провінції Північний Синай.
В ході збройних сутичок було ліквідовано 23 нападника і 3 броньованих автомобіля, обладнаних великокаліберними кулеметами.
За непідтвердженими даними, в результаті атак загинуло понад 30 єгипетських військовослужбовців, ще кілька були захоплені в полон.
Теракт стався через два дні після вбивства в Каїрі генерального прокурора Єгипту Хішама Бараката.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter