В результаті нападів на Синаї загинули щонайменше 10 єгипетських солдатів

"Мінімум 10 військовослужбовців єгипетської армії загинули в результаті нападів терористів на Синайському півострові в Єгипті", - повідомляє ВВС.

Повідомляється, що більше 70 терористів атакували 5 блокпостів поблизу міста Шейх Зувейд, в провінції Північний Синай.

В ході збройних сутичок було ліквідовано 23 нападника і 3 броньованих автомобіля, обладнаних великокаліберними кулеметами.

За непідтвердженими даними, в результаті атак загинуло понад 30 єгипетських військовослужбовців, ще кілька були захоплені в полон.

Теракт стався через два дні після вбивства в Каїрі генерального прокурора Єгипту Хішама Бараката.