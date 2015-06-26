У Кувейті під час вибуху в мечеті загинули 23 людини (фото, відео)

Поранення отримали десятки людей, у зв'язку з чим лікарні у столиці емірату переведені в режим роботи в надзвичайній ситуації, повідомляють РИА Новости з посиланням на телеканал Sky News Arabia. За словами очевидців, терорист-смертник привів бомбу в дію, перебуваючи серед прихожан мечеті.

Поліція оточила район теракту. Повідомляється, що емір Кувейту шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах прибув до місця трагедії.

За інформацією агентства Reuters, відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава".

Як зазначає Бі-бі-сі, для багатого на нафту емірату подібний напад є першим у своєму роді. Мечеть Імама Садека в столиці Кувейту дуже популярна серед віруючих.