У Кувейті під час вибуху в мечеті загинули 23 людини (фото, відео)
16:18, 26 червня 2015Світ
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В Ель-Кувейті смертник підірвав себе у шиїтській мечеті у розпал п'ятничної молитви, в результаті чого загинули щонайменше 23 людини.
REUTERS
Поранення отримали десятки людей, у зв'язку з чим лікарні у столиці емірату переведені в режим роботи в надзвичайній ситуації, повідомляють РИА Новости з посиланням на телеканал Sky News Arabia. За словами очевидців, терорист-смертник привів бомбу в дію, перебуваючи серед прихожан мечеті.
REUTERS
Поліція оточила район теракту. Повідомляється, що емір Кувейту шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах прибув до місця трагедії.
За інформацією агентства Reuters, відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава".
REUTERS
Як зазначає Бі-бі-сі, для багатого на нафту емірату подібний напад є першим у своєму роді. Мечеть Імама Садека в столиці Кувейту дуже популярна серед віруючих.
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