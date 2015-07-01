ВМФ Росії спробує знову запустити "Булаву"

Про це повідомив РИА Новости в середу головком ВМФ РФ адмірал Віктор Чирков.

"Ми плануємо декілька пусків "Булави" до кінця року. Який саме корабель зробить пуски, ми визначимо пізніше", — сказав головком ВМФ.

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Він зазначив, що "є вже три кораблі, які можуть стріляти".

При цьому Чирков підкреслив, що в готовності знаходяться всі кораблі. "Будемо кидати жереб", — "пожартував" головком ВМФ.

Випробування "Булави" почалися в 2004 році і проходили з мінливим успіхом, у зв'язку з чим доля цієї ракети стала однією з найбільш обговорюваних тем в російському військово-експертному співтоваристві. До кінця 2011 року було вирішено, що ракета годиться для прийняття на озброєння, тим не менш заповітного події довелося чекати ще більш 12 місяців.

Ракети цього типу можуть нести до 10 ядерних блоків індивідуального наведення з поліпшеними характеристиками щодо подолання ПРО. Радіус дії "Булави" - 8 тисяч кілометрів.