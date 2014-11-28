Російський атомний підводний човен запустив чергову "Булаву"
19:40, 28 листопада 2014Світ
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Російський ракетний підводний крейсер стратегічного призначення (РПКСН) Північного флоту «Олександр Невський» провів пуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) «Булава» по полігону Кура на Камчатці.
"Олександр Невський" запустив "Булаву" / mil.ru
Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Росії.
"Стрілянина була виконана з підводного положення. Параметри траєкторії польоту МБР «Булава» відпрацьовані в штатному режимі. За підтвердженими даними об'єктивного контролю, бойові блоки ракети успішно прибули на полігон Кура на Камчатці", - йдеться в повідомленні.
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