Російський атомний підводний човен запустив чергову "Булаву"

Російський ракетний підводний крейсер стратегічного призначення (РПКСН) Північного флоту «Олександр Невський» провів пуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) «Булава» по полігону Кура на Камчатці.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Росії. "Стрілянина була виконана з підводного положення. Параметри траєкторії польоту МБР «Булава» відпрацьовані в штатному режимі. За підтвердженими даними об'єктивного контролю, бойові блоки ракети успішно прибули на полігон Кура на Камчатці", - йдеться в повідомленні. Читайте такожРосія випробувала міжконтинентальну балістичну ракету "Тополь-М" (фото)Даний підводний човен вперше виконав запуск "Булави".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter