Російський атомний підводний човен запустив чергову "Булаву"

19:40, 28 листопада 2014
Світ
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Російський ракетний підводний крейсер стратегічного призначення (РПКСН) Північного флоту «Олександр Невський» провів пуск міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) «Булава» по полігону Кура на Камчатці.

mil.ru

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Росії.

"Стрілянина була виконана з підводного положення. Параметри траєкторії польоту МБР «Булава» відпрацьовані в штатному режимі. За підтвердженими даними об'єктивного контролю, бойові блоки ракети успішно прибули на полігон Кура на Камчатці", - йдеться в повідомленні.

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