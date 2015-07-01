Туристам дозволили робити фотографії всередині Білого дому

Туристи, які відвідують Білий дім з екскурсією, тепер зможуть робити фотографії всередині будівлі і розміщувати їх в соціальних мережах. Оголошення про зняття заборони, що існувала протягом 40 років, зробила перша леді США Мішель Обама, розмістивши відеозвернення в фотосервісі Instagram, передає ТАСС.

"Якщо ви були на екскурсії в Білому домі, то, напевно, ви бачили це попередження", - сказала Обама, тримаючи в руках заборонний плакат. "Більше цього немає", - з посмішкою додала вона, порвавши цей папір.

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Пряме посилання на відео.

У самому Білому домі поки ніяк не пояснили зняття цієї заборони. Згідно з повідомленням, поширеним офісом першої леді, можна робити знімки на мобільний телефон або за допомогою компактних камер, але так, щоб не заважати оточуючим. Відвідувачам тепер рекомендується завантажувати в інтернет свої фото з Білого дому з хештегом #WhiteHouseTour. Однак, відеокамери, фотокамери зі змінними об'єктивами, будь-які штативи та палиці для камер заборонені. Не можна також вести пряму трансляцію свого візиту в інтернеті.