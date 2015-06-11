Росія втрачає популярність серед німецьких туристів

Це констатували опитані DW.DE німецькі туроператори. Унаслідок подій в Україні уявлення багатьох німців про Росію різко погіршилося, кажуть представники галузі.

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За даними директора турфірми Schnieder Reisen Карстена Оккенса, у 2014 році попит на подорожі до Росії скоротився на 50-60%. Про відновлення попиту цього року говорити не доводиться, наголошує він. "Стандартні тури, які зазвичай доволі добре розходяться, цього року продати непросто", - розповів Карстен Оккенс. Той факт, що українська криза боляче вдарила по популярності Росії як туристичного напрямку, підтвердила менеджерка з реалізації одного з найбільших німецьких туроператорів Dertour Астрид Бек. Водночас вона зауважила певне пожвавлення попиту в 2015 році.

Серед факторів, які стримують туристичну цікавість німців до Росії, гравці німецького ринку також називають необхідність отримувати візу та не надто привабливий імідж країни, який формується на тлі критичного висвітлення Росії в німецьких ЗМІ. З цієї причини попит на поїздки до Росії падає вже кілька років, зауважив Карстен Оккенс.

Тим часом, Росія сподівається привабити іноземців у новому туристичному сезоні маркетинговою кампанією. Протягом року Федеральне агентство з туризму РФ планує відкрити представництва у п'ятьох країнах. Національні туристичні офіси займатимуться просуванням Росії як напрямку для подорожей. У травні таке представництво відкрилося в Дубаї. У червні запрацює офіс у Берліні. Найближчими місяцями планують відкрити офіси в Гельсінкі, Пекіні та Римі.

Унаслідок кризи в Україні та економічної кризи в Росії росіяни теж менше виїздять на відпочинок за кордон. Минулої зими на гірськолижних курортах Австрії та Німеччини недорахувалися російських туристів. За результатами січня кількість росіян, які відвідали Австрію, скоротилася на понад чверть порівняно з попередніми роками.