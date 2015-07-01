У Раді Європи вважають, що грецький референдум не відповідатиме міжнародним стандартам

Про це заявив генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд, повідомляє "ЄвроПравда" із посиланням на видання Ekathimerini.

За його словами, за міжнародними стандартами необхідно, щоб референдум проводився щонайменше через два тижні після дати його оголошення. Це дозволяє провести громадські обговорення, а також організувати міжнародних спостерігачів для моніторингу процесу.

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"Оголошення голосування в такі короткі строки є великою проблемою", - сказав генсек Ради Європи.

Крім того, за словами Ягланда, викликає сумніви сам характер питань, винесених на референдум.

"Також фактом є те, що питання, поставлені перед людьми, не до кінця зрозумілі", - зазначив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що після короткої наради з віце-канцлером Німеччини Зігмаром Габріелем Ангела Меркель оголосила: "Перед референдумом (у Греції 5 липня - Ред.) німецька сторона не може обговорювати жоден запит".

Напередодні Ангела Меркель заявляла, що грецький народ має легітимне право проводити референдум, і результат народного волевиявлення буде визнано.