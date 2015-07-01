Активісти протесту у Єревані готують пакет пропозицій владі Вірменії

«Незабаром тут будуть розроблені правила поведінки, ми зробимо все, щоб рух уник різного роду провокацій. Крім організаційних робіт, створені групи, які повинні працювати над текстами, щоб представити нові пропозиції за результатами обговорень», – сказав Санасарян, повідомляє "Радіо Свобода".

За його словами, протестувальники не змінили своїх вимог щодо скасування рішення про підвищення тарифів на електроенергію з 1 серпня, але керуватимуться у своїх подальших діях «схваленням народу».

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«Ми спробуємо представити нові пропозиції, нові кроки і отримати схвалення народу», – сказав Давид Санасарян.

Учасники акції протесту проти підвищення тарифів на електроенергію на проспекті Баграмяна в Єревані пізно увечері 30 червня сформували групу з координації акцій протесту. Активісти спочатку сформували групи по 10 осіб за різними напрямками, але потім вибрали представників від цих груп і в одну нову ініціативну групу.

Протести в Єревані проти підвищення тарифів на електроенергію тривають більше ніж тиждень. Вранці 23 червня поліція застосувала силу при розгоні акції. Постраждали не менше 20 людей – демонстранти і поліцейські.

Згодом влада країни погодилася провести аудит в компанії «Електричні мережі Вірменії», щоб з’ясувати, наскільки виправдане підвищення цін на електроенергію приблизно на 16%. На час перевірки, яка, як очікується, займе від трьох місяців до півроку, тарифи будуть заморожені.