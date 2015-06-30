Єреванські активісти припиняють нічні страйки

За словами одного з лідерів руху Максима Сарґсяна, денні протести триватимуть, повідомляє Радіо Свобода.

Як зазначив інший учасник руху Вагінак Шушанян, активісти збираються створити групи експертів, економістів, юристів, щоб виступити з конкретними пропозиціями з організації міжнародного аудиту компанії «Електричні мережі Вірменії».

Як повідомляє вірменська служба Радіо Свобода, зараз в Єревані відбувається одночасно два безстрокові мітинги – на проспекті Баграмяна і сусідній з ним площі Свободи. Протестувальники розділилися через заяви поліції про намір «зачистити» проспект, якщо активісти не перемістяться на площу.

Читайте такожПоліція в Єревані вирішила розібрати барикади протестувальників (фоторепортаж)У підсумку рух «Ні грабежу!» перемістився на площу Свободи, а ті, хто залишився на проспекті Баграмяна, назвали активістів, які пішли, «зрадниками».

Протести в Єревані проти підвищення тарифів на електроенергію тривають більше ніж тиждень. Вранці 23 червня поліція застосувала силу при розгоні акції. Постраждали не менше 20 людей – демонстранти і поліцейські.

Згодом влада країни погодилася провести аудит в компанії «Електричні мережі Вірменії», щоб з’ясувати, наскільки виправдане підвищення цін на електроенергію приблизно на 16%. На час перевірки, яка, як очікується, займе від трьох місяців до півроку, тарифи будуть заморожені.