До російського МЗС викликали посла Фінляндії через відмову Наришкіну у в’їзді

Про це йдеться у повідомленні МЗС Російської Федерації.

Послу було висловлено позицію міністерства про неприйнятність дій Фінляндії, зазначили у російському відомстві.

"Російська сторона вважає неприйнятним рішення фінської влади про відмову у дозволі на в'їзд до Гельсінкі главі офіційної делегації Федеральних Зборів Російської Федерації, голові Державної Думи С. Наришкіну і п'яти іншим членам російської делегації для участі в 24-ій щорічній сесії ПА ОБСЄ 5-9 липня", - повідомили у МЗС РФ.

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При цьому зазначається, що посилання на те, що ці парламентарії включені в "санкційні списки" Євросоюзу, абсолютно недоречні.

"Розцінюємо такі дії як відверто недружні, що не відповідають принципам добросусідства і завдають шкоди російсько-фінляндським відносинам", - наголосили у російському МЗС.

Раніше УНІАН повідомляв, що Фінляндія прийняла рішення не видавати спікеру Державної думи РФ Сергію Наришкіну дозвіл на в'їзд в країну для участі в сесії Парламентської асамблеї (ПА) Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка відбудеться 5-9 липня.

Це рішення пояснили тим, що він перебуває у списку санкцій ЄС.